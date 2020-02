Über eine Million Euro Schaden durch Feuer in Lagerhalle

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Saarbrücken ist in der Nacht zu Freitag ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Der Brand in dem Gebäude einer Elektrofirma sei nach bisherigen Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa