Über ein Drittel der Haushalte mit gigabitfähigem Anschluss

Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, spricht mit Lewentz, rheinland-pfälzischer Innenminister. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz In Rheinland-Pfalz haben 38,7 Prozent der Haushalte Zugang zu einem gigabitfähigen Glasfaseranschluss. Damit liege das Land 4,6 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) bei der Vorstellung des Entwurfs der Gigabit-Strategie am Freitag in Mainz.



„Wir schaffen bis zum Jahr 2025 die Voraussetzungen für flächendeckende Gigabit-Netze“, sagte Dreyer.

Bereits heute verfügten rund 88 Prozent aller Haushalte im Land über Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde, sagte Lewentz. „Wir haben vor allem die ländlichen Regionen im Blick.“ Bisher habe das Land rund 134 Millionen Euro investiert - bis 2025 sollen noch 575 Millionen für die Gigabit-Strategie hinzukommen.

Neben dem Breitbandausbau gehöre auch eine flächendeckende Mobilfunkversorgung zur digitalen Infrastruktur der Zukunft, sagte Dreyer. „Ohne den weiteren Glasfaserausbau wird 5G, die mobile Zukunft des Internets, nichts funktionieren.“