Über 70-Jährige und Bettlägerige bekommen Corona-Impfung

Alle bettlägerigen oder in ihrer Beweglichkeit massiv eingeschränkten Rheinland-Pfälzer über 70 Jahren können ab dem 22. März bei einem Hausbesuch ihres Arztes gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Anfang März in vier Praxen begonnene Modellprojekt für sogenannte immobile Menschen ab 80 Jahren werde auf das ganze Land und auf die Altersgruppe 70 plus ausgeweitet, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz an. Bis Ende April sollten so bis zu 30 000 Menschen geimpft sein, die ihre eigenen vier Wände nicht für die schützenden Spritzen verlassen können.