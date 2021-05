Über 6400 Menschen aus Priogruppe 1 und 2 ohne Impftermin

Mainz Der Impffrust wächst: Hunderttausende aus den Priogruppen 1 bis 3 warten noch auf einen Termin für den Piks - manche schon seit vielen Wochen. Zugleich soll die Priorisierung schon am 7. Juni aufgehoben werden.

In Rheinland-Pfalz warten noch rund 450 Menschen aus der Priogruppe 1 und etwa 6400 aus der Priogruppe 2 auf ihren ersten Impf-Termin. Fast alle von ihnen sollen aber bis zum 7. Juni in einem der 32 Impfzentren einen Termin erhalten haben, wie Ministeriumssprecher Markus Kuhlen der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. Bei der Anmeldung der Priogruppe 3 habe sich erst herausgestellt, dass viele dieser Menschen eigentlich zur Priogruppe 2 gehörten. Um zügiger voran zu kommen, fehle immer noch genügend Impfstoff.