Über 4000 Ärzte haben sich für Einsatz beim Impfen gemeldet

Ein Zettel weißt auf das Impfzentrum in Mainz hin. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Mehr als 4000 Ärzte und 600 Apotheker haben sich bisher für einen Einsatz in einem Impfzentrum in Rheinland-Pfalz gemeldet. „Aufgrund der Rückmeldungen seitens der Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geht das Gesundheitsministerium davon aus, dass das für die Impfungen benötigte Personal zur Verfügung stehen wird“, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Suche sei aber ein fortlaufender Prozess und noch nicht überall abgeschlossen.

Zurzeit rechne man damit, dass pro Schicht und Impfstraße zwei Ärzte und ein Apotheker oder eine pharmazeutische Fachkraft gebraucht werden. „Vor allem die Aufklärung vor einer Impfung ist eine ärztliche Angelegenheit - auch wenn die eigentliche Impfung unter Aufsicht auf medizinisches Personal delegiert werden kann“, teilte das Ministerium mit.

Die personelle Besetzung der mobilen Impfteams, die bundesweit am 27. Dezember starten sollen, werde federführend vom DRK-Landesverband koordiniert. Ein Impfteam soll aus einem Arzt und einem medizinischen Fachangestellten bestehen. Büro- und anderes Unterstützungspersonal werde über die Kommunen organisiert. Benötigt werden hier laut Ministerium etwa Ersthelfer, Hausmeister und Reinigungskräfte.