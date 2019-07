Über 40 Grad: Höhepunkt der Hitzewelle erwartet

Offenbach Heiß und heißer: An diesem Donnerstag erreichen die Höchsttemperaturen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 37 bis 41 Grad. Das sei vorerst der Höhepunkt der derzeitigen Hitzewelle, sagte DWD-Meterologe Marco Manitta.

Bereits seit Mittwoch gelten in beiden Bundesländern flächendeckend Hitzewarnungen.

Entlang der Mosel, im Saarland und in der Rhein-Main-Region hatte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch die Warnstufe 2 ausgegeben. Für Donnerstag sei auch in weiteren Gebieten der beiden Bundesländer die Warnstufe 2 erwartbar, die höchste für Hitzewarnungen. Sie wird ausgerufen, wenn tagsüber extreme Wärmebelastung herrscht. Die sogenannte gefühlte Temperatur liegt dann über 38 Grad.