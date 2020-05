Über 40 000 Euro fließen in Corona-Krise an Zoos

Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Hilfen von insgesamt mehr als 40 000 Euro für die von Schließungen in der Corona-Krise belasteten Zoos hat das Land Rheinland-Pfalz bislang bewilligt. Die Auszahlung des Geldes sei angewiesen worden, teilte das Umweltministerium in Mainz am Dienstag mit.

