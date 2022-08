Wetter : Über 30 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Thermometer zeigt Temperaturen über 30 Grad an. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen heiß. Zum Ende der Woche kündigte der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch aber auch mögliche Schauer und Gewitter an.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 29 bis 34 Grad. Die Nacht bleibt trocken und gering bewölkt oder klar. Es kühlt ab auf 19 bis 16 Grad.

Am Donnerstag wird es ebenfalls sonnig. Die Höchstwerte liegen wieder bei 29 bis 34 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 19 bis 16 Grad.

Am Freitag wird es bewölkt, Schauer und Gewitter sind im Tagesverlauf nicht ausgeschlossen. Es bleibt heiß mit 26 bis 28 Grad im Westen und 28 bis 31 Grad im Osten.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-496334/2

(dpa)