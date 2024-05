Statistik Über 2300 Einbürgerungen im Saarland 2023

Im Jahr 2023 sind im Saarland 2348 Einbürgerungen verzeichnet worden. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind das knapp 650 Einbürgerungen mehr - ein Plus von 38,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt Saarland am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Davon stellen mit knapp 1500 Einbürgerungen Personen aus Syrien die mit Abstand größte Gruppe dar, gefolgt von Personen aus Italien (102 Personen), der Türkei (78 Personen) und Rumänien (59 Personen).