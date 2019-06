Über 223 000 Menschen arbeiten in Rheinland-Pfalz nachts

Foto: Sven Hoppe/Archivbild.

Bad Ems Während die meisten Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz sich ins Bett legen, beginnt für Hunderttausende andere die Arbeit erst. Denn jeder neunte Berufstätige im Land arbeitet nachts, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Im Jahr 2017 arbeiteten demnach über 223 000 Menschen im Land an mindestens einem Arbeitstag zwischen 23 und 6 Uhr. Vor allem Männer (rund 156 000) legten Nachtschichten ein.

Arbeit statt Nachtruhe galt außerdem insbesondere für Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe. Rund 32 Prozent aller Nachtarbeiter gehörte diesem Wirtschaftszweig an. Am zweithäufigsten waren sie im Gesundheits- und Sozialwesen (knapp 20 Prozent) beschäftigt.