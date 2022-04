Wetter : Über 20 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Zur Wochenmitte hin steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gebietsweise auf über 20 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, werden schon am Dienstagnachmittag Werte von 20 bis örtlich 24 Grad erreicht, in höheren Lagen 18 Grad.

Dazu bleibe es meist trocken. In der Nacht zum Mittwoch ziehen vermehrt Wolken auf und es kann auch regnen. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis sechs Grad, in der Hocheifel werden örtlich nur vier Grad erreicht.

Der Mittwoch startet laut Wetterdienst mit einem Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Nachmittags sind im Westen Schauer möglich. Die Temperaturen bleiben mit 21 bis 24 Grad frühlingshaft. In der Nacht zum Donnerstag kann es zu Regen und Gewitter kommen. Die Temperaturen sinken auf elf bis sieben Grad.

