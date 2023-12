Wetter Über 150 Unfälle aufgrund von Schnee und Glätte

Mainz/Worms · Glatte Straßen haben in Mainz, Worms und einigen Landkreisen in Rheinland-Pfalz am Montag zwischen dem Mittag und Abend zu 179 Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei acht dieser Unfälle Menschen verletzt.

05.12.2023 , 07:49 Uhr

Autos fahren Glatteis auf der Frankfurter Allee. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Unter anderem wurden ein Kind und zwei Frauen im Alter von 25 und 40 Jahren bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße in der Nähe von Wolfsheim (Landkreis Mainz-Bingen) leicht verletzt. Die 25-Jährige war mit ihrem Wagen, in dem sich auch das Kind befand, in einer Rechtskurve von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und prallte frontal auf das Auto der 40-Jährigen. In der Nacht zu Dienstag entspannte sich die Verkehrslage den Angaben zufolge dann aber deutlich. Auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz verlief die Nacht ruhig. In Kaiserslautern, Trier und Ludwigshafen meldete die Polizei trotz des Wetters keine größeren Vorkommnisse. © dpa-infocom, dpa:231205-99-184443/3

(dpa)