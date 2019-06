Über 100 Schuhe auf der Autobahn verloren

Neustadt Über 100 verlorene Schuhe auf der Autobahn 65 bei Neustadt haben in der Nacht zum Dienstag die Polizei beschäftigt. Alle Schuhe seien eingesammelt worden, so dass der Straßenverkehr nicht gefährdet worden sei, teilte die Polizei in Landau mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa