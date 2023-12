Kirche Udo Markus Bentz wird neuer Erzbischof von Paderborn

Der bisherige Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz wird neuer Erzbischof von Paderborn. Papst Franziskus ernannte den 56- Jährigen zum obersten katholischen Geistlichen des Erzbistums Paderborn, wie am Samstagmittag zeitgleich in Rom und Paderborn bekannt gegeben wurde. Bentz sollte im Anschluss (ab 13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Paderborn der Öffentlichkeit vorgestellt werden.