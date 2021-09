U-Ausschuss zur Flutkatastrophe könnte im Herbst starten

Mainz Der von der CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag angestrebte Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe mit 134 Todesopfern im Land könnte aus CDU-Sicht im Herbst starten. Der Einsetzungsantrag für das parlamentarische Gremium sollte noch am Dienstag eingereicht werden, sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf in Mainz.

Der Landtag solle ihn in seiner Plenarsitzung am 22. September beschließen, dann könne es wohl „kurz nach den Herbstferien“ zur konstituierenden Sitzung des Ausschusses kommen. Die Herbstschulferien in Rheinland-Pfalz enden am 24. Oktober.