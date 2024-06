„Rassistische Anschlagserie“ U-Ausschuss startet mit Beweisaufnahme

Ein Untersuchungsausschuss zu den rassistischen Anschlägen Anfang der 1990er Jahre im Saarland ist am Dienstag im saarländischen Landtag in die Beweisaufnahme gestartet. Im Fokus steht ein Brandanschlag im September 1991 auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis, bei dem der Ghanaer Samuel Yeboah ums Leben kam. Der Ausschuss „Rassistische Anschlagserie“ soll den Umgang der Saar-Behörden damit und mit weiteren Anschlägen in jener Zeit untersuchen, etwa in Saarwellingen und Wallerfangen.