TV-Schlagabtausch zwischen Dreyer und Baldauf im SWR

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und CDU-Spitzenkandidat, Christian Baldauf. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Eine gute Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz treten die beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Ministerpräsidentenamt in einem TV-Duell gegeneinander an. Das Gespräch zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Christian Baldauf (CDU) im Südwestrundfunk (SWR) am heutigen Abend moderiert Chefredakteur Fritz Frey.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei folgt er festen Regeln. Dazu gehört, dass beide Politiker gleich lange zu Wort kommen. In der Regie messen zwei Uhren sekundengenau die Redeanteile der beiden. Diese Zeitkonten sollen während der laufenden Sendung mehrmals eingeblendet werden.

Das Los habe entschieden, dass Frey die erste Frage an Baldauf richten werde, teilte der SWR mit. Dafür bekomme Dreyer das zweite der beiden Schlussstatements. Wer links und wer rechts von den Zuschauenden aus gesehen sitzt, wird ebenfalls per Los entschieden, falls keine Einigung erzielt wird. Die Sendung findet wegen der Coronaregeln ohne Publikum statt.

Die beiden Politiker können den Zuschauern in freier Rede ihre Positionen zu den wahlentscheidenden Themen erläutern. Dreyer und Baldauf haben sich dem SWR zufolge darauf geeinigt, keine Statistiken, Dokumente oder Spickzettel und auch keine technischen Geräte mit ins Studio zu nehmen.

Es ist das einzige TV-Duell im Landtagswahlkampf und das dritte überhaupt. 2016 lieferten sich Dreyer und die damalige CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner einen Schlagabtausch. Fünf Jahre zuvor waren es Klöckner und der langjährige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD).

Nach der einstündigen Sendung, die ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, sendet das SWR Fernsehen eine 45-minütige Analysesendung des Schlagabtauschs - ebenfalls live aus Mainz und moderiert von Sascha Becker. Mit dabei sind der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach, der Baldauf unterstützt, sowie Film- und Fernsehproduzent Nico Hofmann, Unterstützer Dreyers. Der Politikwissenschaftler und Wahlanalysen-Experte Karl-Rudolf Korte und der Körpersprache-Fachmann Stefan Verra sind ebenfalls dabei. Außerdem: Lilly Blaudszun, Nachwuchshoffnung der SPD und politische Influencerin, und Diana Kinnert, Nachwuchshoffnung der CDU, Unternehmerin und Buchautorin.