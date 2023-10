2. Bundesliga „Tut richtig gut“: Kaiserslautern holt ganz spät einen Punkt

Boris Tomiak war nach seinem ganz späten Ausgleichstreffer einfach nur erleichtert. „Das tut richtig gut. Selbst der Punkt ist am Ende vielleicht ein kleines bisschen zu wenig. Wir haben so viel Aufwand betrieben“, sagte Tomiak, der seinem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag in der achten Minute der Nachspielzeit noch ein 2:2 (1:2) beim VfL Osnabrück bescherte. Nach zwei verschossenen Elfmetern retteten die Pfälzer so immerhin noch einen Punkt. „Das war einfach ein Glücksmoment, das überwiegt heute“, konstatierte Tomiak.