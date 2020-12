Tusk: Brandts Kniefall sollte Beispiel für Politiker sein

Unkel 50 Jahre nach dem Kniefall Willy Brandts in Warschau hat der frühere polnische Ministerpräsident und EU-Ratspräsident Donald Tusk Europas Politiker dazu aufgerufen, sich auch heute noch ein Beispiel an dieser historischen Geste zu nehmen.

In einer Videobotschaft für eine virtuelle Gedenkveranstaltung des Willy-Brandt-Forums im rheinland-pfälzischen Unkel erinnerte Tusk am Sonntag daran, dass Brandt das Zustandekommen seines Kniefalls einmal mit dem einfachen Satz beschrieben habe: „Man musste irgendetwas tun.“ Diese Botschaft sei heute so gültig und so wichtig wie eh und je.