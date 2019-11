Turbulente Vorstandswahl beim Mainzer Carneval-Verein

Reinhard Urban, Präsident des Mainzer Carneval Vereins (MCV). Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Mit einer dicken Überraschung startet der Mainzer Carneval-Verein (MCV) in die neue Kampagne. Eine Woche vor Beginn der Straßenfastnacht am 11.11. bestätigten die Mitglieder den bisherigen Präsidenten Reinhard Urban im Amt - entgegen allen Erwartungen, dass die Versammlung Markus Perabo an die Spitze des größten Mainzer Fastnachtsvereins wählen würde.

Dem Vernehmen nach verlief die Versammlung turbulent und anders als erwartet.

Perabo ist Zugmarschall, also Cheforganisator des vom MCV alljährlich veranstalteten Rosenmontagszugs. Er unterlag in der Abstimmung dem überraschend wieder angetretenen Präsidenten Urban, wie ein Sprecher mitteilte. Komplett neu gewählt wurden die acht übrigen Mitglieder des Vorstands. Neuer Vizepräsident ist Harald Liesenfeld, der Alexander Leber ablöst. Auch Perabo ist nicht mehr als Beisitzer im Vorstand vertreten.