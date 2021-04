TÜV: Hersteller bei IT-Sicherheit in die Pflicht nehmen

Köln/Trier In Zeiten der Digitalisierung steigt die Zahl der Cyberattacken auf Firmen, auch kleine und mittlere Unternehmen können davon betroffen sein. „Hersteller werden hier zu wenig in die Pflicht genommen und haften zu wenig“, sagte Jürgen Kohr der Deutschen Presse-Agentur.

In der Vergangenheit seien viele Schäden durch Sicherheitslücken bei den Herstellern entstanden, gerade kleinere Unternehmen seien nicht in der Lage, das selbst zu regeln, erklärte Kohr. Größere Firmen seien besser aufgestellt oder teils sogar per Gesetz verpflichtet, in Sachen Sicherheit tätig zu werden.