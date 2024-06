Energie Türme von ehemaligem Kraftwerk werden gesprengt

Der rund 120 Meter hohe markante Kühlturm auf dem Gelände des früheren Kohlekraftwerks in Ensdorf im Saarland wird an diesem Sonntag (gegen 8 Uhr) gesprengt. Auch die beiden Schornsteine mit einer Höhe von 150 und 180 Metern fallen - plus eine letzte Entstickungsanlage. Die vier Sprengungen sollen insgesamt weniger als 30 Sekunden dauern, sagte ein Sprecher des Energieversorgers VSE. Das ehemalige Kraftwerk wird seit Anfang 2023 rückgebaut. Es war Ende 2017 endgültig stillgelegt worden.