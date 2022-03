3. Liga : Türkgücü stellt Betrieb ein: Folgen für Saarbrücken und FCK

München/Kaiserslautern Türkgücü München kann die Saison in der 3. Fußball-Liga nicht mehr zu Ende spielen. Der zahlungsunfähige Verein muss den Spielbetrieb zum Ende dieses Monats einstellen. Alle bislang gespielten Partien des Tabellenletzten werden gemäß der DFB-Spielwertung aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgte.

Saarbrücken kündigte an, dass sie juristisch gegen diese Wertung vorgehen wollen. „Wir sind der Auffassung, dass dies zu einem so späten Zeitpunkt der Saison nicht mehr tragbar ist“, sagte Pressesprecher Peter Müller der Deutschen Presse-Agentur. Es stelle sich auch die Frage der Aufsichtspflicht des DFB, da die Probleme von Türkgücu schon lange bekannt gewesen seien.

In einer Mitteilung von Türkgücü hieß es zur Einstellung des Spielbetriebs: „Das hat die Vereinsführung in Anwesenheit des vorläufigen Insolvenzverwalters Dr. Max Liebig der Mannschaft und den Mitarbeitern des Vereins am heutigen Donnerstagvormittag in einer Betriebsversammlung mitgeteilt.“