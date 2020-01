Tür zu massiv: Polizei steigt über Feuerwehrleiter ein

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa.

Pirmasens Kletteraktion für die Festnahme: Um einen 31-Jährigen in seiner Wohnung in der Pfalz zu schnappen, ist die Polizei über eine Drehleiter durch ein Fenster eingestiegen. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Für den Mann aus Pirmasens war die Situation übrigens nicht neu. Er ist schon einmal auf diesem Wege festgenommen worden.

Die Polizei suchte den 31-Jährigen am Dienstag auf und wollte zunächst durch die Tür in die Wohnung. Allerdings machte der Pirmasenser nicht auf. Eine Türöffnung kam nicht in Frage: Diese sei zu massiv gewesen, sagte ein Polizeisprecher. „Die müsste man sprengen. Das wäre dann doch etwas zu viel.“ Deshalb habe man auf eine altbewährte Taktik zurückgegriffen und die Feuerwehr um ihre Drehleiter gebeten, um durch ein Fenster einzusteigen.