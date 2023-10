DFB-Pokal Tuchel hofft auf „reguläre“ Bedingungen bei Pokalspiel

Eine endgültige Entscheidung über Austragung oder Absage soll erst am Spieltag fallen. Die Bayern hatten bereits im Vorhinein geplant, erst am Mittwochvormittag nach Saarbrücken zu reisen. Tuchel würde nur ärgern, wenn die Absage drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund erst nach der Ankunft im Saarland erfolgen würde. „Mir geht es eher um die Reise, die uns mehr in den Knochen stecken würde als das Spiel an sich“, sagte der 50-Jährige: „Ich hoffe, dass es reguläre Bedingungen sind, wenn das Spiel denn stattfindet.“