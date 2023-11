Fußball Tuchel: De Ligt wieder am Knie verletzt: Keine Diagnose

Dem FC Bayern droht nach dem Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken der Ausfall von Matthijs de Ligt mindestens für das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund. Der Niederländer habe beim 1:2 am Mittwochabend im Stadion des Drittligisten eine Verletzung am selben Knie wie vor der Länderspielpause erlitten.