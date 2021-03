TSG zeigt „schlechtestes Saisonspiel“

Sinsheim An Europa braucht die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Form überhaupt nicht zu denken. Das 1:2 gegen Mainz 05 ist ein Tiefpunkt. Trainer Hoeneß, der auf eine Aufholjagd gehofft hatte, ist enttäuscht.

Das Pokalaus gegen Fürth, das Europapokal-Scheitern gegen Norwegens Außenseiter Molde: Hoffenheims Chefcoach Sebastian Hoeneß hatte in dieser Saison schon viel Grund für Frust. So bedient wie nach dem 1:2 (1:2) gegen den FSV Mainz 05 war der Neffe von Uli Hoeneß aber selten. „Wir haben unser schlechtestes Saisonspiel abgeliefert“, stellte der Trainer am Sonntag unmissverständlich klar. Statt erhoffter Aufholjagd liest sich Hoffenheims Realität nach 26 Bundesliga-Spieltagen so: die Europapokal-Plätze (zehn Punkte) sind weiter entfernt als Relegationsrang 16 (sieben).