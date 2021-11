Trübes Wetter zum Wochenbeginn

Windräder ragen am Abend bei Pfazfeld im Hunsrück aus dem Bodennebel. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die Woche mit einem trüben Mix aus Wolken, Nebel und gelegentlichem Regen. Am Montag werde das Wetter meist bedeckt oder neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Allenfalls soll es örtlich zu kurzen Auflockerungen kommen. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 6 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es bedeckt, vor allem im Bergland kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 2 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es wolkig und teils neblig-trüb. Abgesehen von örtlichem Nieselregen soll es überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 bis 8 Grad.