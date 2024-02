Wetter Trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Montag bedeckt bis stark bewölkt. Am Nachmittag könnte es Schauer geben bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Auch in der Nacht sind vereinzelte Schauer möglich. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen zwischen 3 und 8 Grad.