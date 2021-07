Truck-Grand-Prix wegen Hochwasserkatastrophe abgesagt

Nürburg Der ADAC hat den internationalen Truck-Grand-Prix an diesem Wochenende am Nürburgring wegen der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Ahrweiler abgesagt. „Die Bilder und Nachrichten, die uns aus der Region und von Mitarbeitern erreichen, sind nur schwer zu ertragen.

In diesen schweren Stunden, in denen Leid, Verlust und Ungewissheit dominieren, rücken wir als Region zusammen“, sagte ein Sprecher des ADAC Mittelrhein am Donnerstag. Das Truck-Rennen hätte von Freitag bis Sonntag stattfinden sollen. Rettungskräfte und viele Mitarbeiter des Nürburgrings sind nach Angaben des Automobilclubs in der Region unterwegs, um in der aktuellen Notsituation zu helfen.