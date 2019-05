Trotz Verlusten: CDU bleibt stärkste Kraft bei Europawahl

Mainz CDU und SPD haben bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz herbe Verluste hinnehmen müssen. Nach einer vom SWR veröffentlichten Hochrechnung (Stand: 18.30) des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap kam die CDU auf 30,3 Prozent und wurde damit zwar wieder stärkste Kraft.

Noch härter traf es die SPD: Sie kam laut Hochrechnung auf 20,1 Prozent, das entspricht einem Verlust von 10,6 Punkten. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit 18,0 Prozent (plus 9,9 Prozent). Dahinter folgen die AfD mit 10,0 Prozent (plus 3,3), die FDP mit 5,6 Prozent (plus 1,9) und die Linke mit 3,6 Prozent (minus 0,1). Die übrigen Parteien kamen zusammen auf 12,4 Prozent (plus 3,7 Punkte). Ein vorläufiges Endergebnis zum Ausgang der Europawahl in Rheinland-Pfalz wird vom Landeswahlleiter nicht vor 23.00 Uhr veröffentlicht, da erst dann die Wahllokale in Italien schließen.