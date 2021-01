Trotz Verbots: Menschen in Gaststätte bewirtet

Ludwigshafen In einer Gaststätte in Ludwigshafen sind offenbar trotz der Corona-Einschränkungen Menschen bewirtet worden. Wie die Stadt Ludwigshafen am Freitag mitteilte, waren Einsatzkräfte wegen einer Beschwerde am Donnerstagabend zu der Gaststätte gefahren und hatten von außen Licht durch die Rollladenschlitze gesehen und laute Stimmen gehört.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa