Trotz Verbots: Mann seilt sich von Steinbruch ab

Ein Rettungshubschrauber fliegt vor blauem Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Rockenhausen Ein Mann hat sich trotz Verbotsschildern von einem stillgelegten Steinbruch im Wald bei Rockenhausen abgeseilt - und musste von einem Hubschrauber gerettet werden. Der 25 Jahre alte Kletterer aus Kaiserslautern habe bereits am Freitag die aufgestellten Warnschilder „Betreten strengstens verboten - Lebensgefahr“ im Donnersbergkreis ignoriert und ein Seil an einem Baum am oberen Rand des Steinbruchs befestigt, teilte die Polizei am Sonntag in Kaiserslautern mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa