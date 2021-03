Trotz Stopp für Astrazeneca kann noch weiter geimpft werden

Mainz Rheinland-Pfalz kann einen Teil der geplanten Impfungen mit Astrazeneca durch andere Präparate ersetzen. Wie sehr sich das Impftempo jetzt verlangsamt, ist noch offen. „Wir haben immer noch viel, viel zu wenig Impfstoff“, sagt Ministerpräsidentin Dreyer.

Obwohl die Corona-Schutzimpfungen mit Astrazeneca gestoppt sind, kann in den 32 rheinland-pfälzischen Impfzentren noch einige Zeit weiter in Oberarme gepikst werden. Alle rund 43 000 Rheinland-Pfälzer, die bis zum 10. April einen Termin haben, werden auch geimpft - mit Biontech oder Moderna, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz sagte. Die rund 5300 Termine für Impfungen mit Astrazeneca an diesem Dienstag mussten allerdings ausfallen. Die Betroffenen bekämen aber zeitnah einen neuen Termin für eine Impfung mit einem anderen Präparat, versprach die Ministerin.