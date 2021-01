Trotz Parkplatzsperrung viele Besucher am Peterberg

Braunshausen Nachdem am Samstag viele Menschen einen Ausflug zum Peterberg unternommen hatten, trifft die Polizei Gegenmaßnahmen. Die Wirkung hält sich allerdings in Grenzen.

Trotz der Sperrung des Parkplatzes am Peterberg bei Braunshausen (Kreis St. Wendel) sind am Sonntag viele Menschen für Ausflüge in das Wintersportgebiet gefahren. „Die Lage ist etwas angespannt“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch in Otzenhausen, einem beliebten Ausflugsziel im Saarland, seien alle Parkplätze belegt. Die Polizei sei an beiden Orten präsent, um Ausflügler wieder wegzuschicken. Über Rundfunkmitteilungen versuche man überdies, die Menschen von einer Anfahrt in die Gebiete abzuhalten. Der Andrang am Peterberg sei ähnlich stark wie am Samstag.