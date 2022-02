Trotz Lockerungen: Weiter Demonstrationen gegen Coronaregeln

Mainz Die Kritiker der Corona-Politik gehen ungeachtet der Lockerungsschritte in Rheinland-Pfalz weiter auf die Straße. Insgesamt etwa 5200 Menschen hat die Polizei am Montagabend bei 98 Zusammenkünften zu dem Thema im Land gezählt.

Darunter waren 82 Proteste von Kritikern der Corona-Maßnahmen mit insgesamt 4600 Menschen, wie Innenministeriums-Sprecher Timo Haungs am Dienstag auf Anfrage in Mainz mitteilte. Die meisten dieser Veranstaltungen seien nicht angemeldet gewesen. An 17 angemeldeten Gegenveranstaltungen hätten sich insgesamt rund 600 Menschen beteiligt.