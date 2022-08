Handel : Trotz Krisen gutes Klima für Betriebsgründungen

Mainz „Wir haben eine Gründungsmentalität in Rheinland-Pfalz“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen. Auch Inflation und Energiepreisexplosion schrecken angehende Unternehmensgründer nicht ab, beobachten die Starterzentren.

Trotz Krisen haben im vergangen Jahr mehr Menschen in Rheinland-Pfalz den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ist von rund 31.300 im Jahr 2020 auf knapp 33.600 im Jahr 2021 gestiegen, wie die Industrie- und Handelskammern (IHK) und die Handwerkskammern am Mittwoch zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Starterzentren Rheinland-Pfalz mitteilten. Die Zahlen seien „im Steigflug“, sagte Günter Jertz, Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen. Parallel dazu ist laut IHK die Zahl der abgemeldeten Unternehmen seit 2013 kontinuierlich gesunken, seit 2018 hat sich dieser Rückgang sogar noch verstärkt.