Trotz Fehlstarts: Briegel traut Kaiserslautern Aufstieg zu

Hans-Peter Briegel bei einer Veranstaltung. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Germersheim Hans-Peter Briegel traut seinem Herzensverein 1. FC Kaiserslautern trotz des Fehlstarts in der 3. Fußball-Liga schon in dieser Saison die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu. „Ich bin immer Optimist. Der FCK kann mithalten und hat das Potenzial, vorne mitzuspielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der 3. Liga ist alles möglich“, sagte der Europameister von 1980 und zweimalige Vize-Weltmeister (1982/1986) der Deutschen Presse-Agentur. Nach drei Spieltagen belegen die Pfälzer mit nur einem Punkt einen Abstiegsplatz.

Briegel, der von 1975 bis 1984 insgesamt 240 Pflichtspiele für die Roten Teufel absolvierte und auch nach seiner Karriere als Sportlicher Leiter (1996-1997) und Aufsichtsratsmitglied (2002-2003) im Club arbeitete, feiert am kommenden Sonntag im engsten Familien- und Freundeskreis seinen 65. Geburtstag. „Mir geht es gut, ich kann nicht klagen“, berichtete er.