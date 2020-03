Trotz Allgemeinverfügung: Vier Männer waschen ihre Autos

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration.

Ludwigshafen Vier junge Männer haben in Ludwigshafen trotz der seit Freitag geltenden Allgemeinverfügung wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Autos gewaschen. Polizisten trafen die vier Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren am Samstagabend an einer Autowaschanlage an.

Das Waschprogramm wurde ihnen daraufhin untersagt. Sie müssen mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.