Trockenheit und Borkenkäfer: Lage des Waldes 2020 kritisch

Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt geschädigte Fichten. Foto: Thomas Frey/dpa/Archiv.

Mainz Trockenheit, Borkenkäfer und andere Insekten machen dem Wald in Rheinland-Pfalz auch 2020 erheblich zu schaffen. „Noch nie war der Befall durch Borkenkäfer so hoch wie in den vergangenen beiden Jahren“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums am Donnerstag in Mainz.

Mehr als drei Millionen Fichten seien 2018 und 2019 infolge des Borkenkäferbefalls gestorben. Die Situation werde voraussichtlich auch 2020 sehr kritisch bleiben.