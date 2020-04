Trockenheit bereitet Bauern große Sorgen

Göllheim/Üttfeld „Wir bräuchten dringend Regen“, heißt es nicht nur in der Eifel. Trockener Ostwind hat die Felder ausgedorrt. Pflanzen ohne tiefes Wurzelwerk lechzen nach Wasser. Hoffnung für den Mai macht eine alte Bauernregel.

Die Trockenheit mache allen Pflanzen ohne tiefes Wurzelwerk zu schaffen, sagte Hartelt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Beim Getreide sei insbesondere Braugerste oder Hafer betroffen, die nach der Saat im Frühjahr jetzt dringend Wasser benötigten. Der Anteil dieser Kulturen sei in diesem Jahr besonders hoch, weil Wintergetreide wegen der Nässe im vergangenen Herbst teilweise nicht habe gesät werden können, erklärte der Landwirt in Göllheim (Donnersbergkreis). In Regionen, in denen Winterweizen und Wintergerste zum Teil sehr spät und unter sehr schwierigen Bedingungen gesät worden seien, wie beispielsweise in der Westpfalz, seien die Pflanzen verzögert ins Wachstum gekommen und entsprechend anfälliger beim jetzt ausbleibendem Regen.