Trio suspendiert: Schommers fehlt die Hierarchie

Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Kaiserslautern Kaum eine Woche ohne einen Paukenschlag auf dem Betzenberg: Dieses Mal geht es um drei Spieler des Krisenclubs 1. FC Kaiserslautern, die vom Trainer ins Abseits gestellt werden.

„Es gab keinerlei Vorkommnisse, es ist eine rein sportliche und strukturelle Maßnahme. Es war jetzt an der Zeit zu handeln. Und dabei geht es nicht nur um die drei Spieler: Der Mannschaft hat einfach die Hierarchie gefehlt“, erklärte Schommers bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Dessen Vorgänger Sascha Hildmann hatte im Sommer die Entscheidung getroffen, den in Fankreisen umstrittenen Hemlein zum Spielführer zu ernennen.