Trio mit Drogen bei Verkehrskontrolle ertappt

Eine Polizeikelle wird in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Völklingen Unter Drogeneinfluss, mit Drogen im Gepäck und ohne Führerschein ist ein Autofahrer im Saarland erwischt worden. Der 27-Jährige und seine beiden Begleiter fielen der Polizei am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in Völklingen auf, wie die Beamten am Freitag mitteilten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa