Bilanz : Trierer Römerausstellung auch wirtschaftlich ein Erfolg

Trier Gut drei Monate nach dem Ende der Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches haben die Macher ihre Bilanz vorlegt. Die Zufriedenheit ist auch mit Blick in die Kassen groß.

Die rheinland-pfälzische Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches mit mehr als 200.000 Besuchern ist laut den Machern auch wirtschaftlich ein Erfolg gewesen. Die reine und direkte Wertschöpfung in der Region habe bei 7,6 Millionen Euro gelegen, sagte die für das kulturelle Erbe zuständige Innenstaatssekretärin Simone Schneider (SPD) am Dienstag in Trier. Mit den Zahlen knüpfe man an die vorherigen großen Römerausstellungen in Trier an.