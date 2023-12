Weihnachten Trierer Bischof ruft zu Perspektivwechsel auf

In der Weihnachtsbotschaft sei von „Freudenboten, die den Frieden ankündigen“ die Rede - ein „eklatanter Widerspruch“ zur Realität, wie der Bischof erklärte. Betrachte man dies jedoch „von der Seite Gottes her“, so zeige sich: „Gott legt Widerspruch ein gegen die herrschenden Verhältnisse, mit denen wir uns schon so lange arrangiert haben. Gott erhebt an Weihnachten Einspruch gegen die Welt, wie sie ist.“ Sie sei auch vor 2000 Jahren keine heile Welt gewesen, sondern eine Welt von Unterdrückung, Krieg, Sklaverei und Ausbeutung. Dagegen setze Gott seinen „Einspruch zugunsten des Lebens“.