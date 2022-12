Kirche : Trierer Bischof: Klage gegen Erzbistum Köln

Trier Die Klage eines Missbrauchsopfers auf Schmerzensgeld gegen das Erzbistum Köln wird von anderen Bistümern genau verfolgt. Das Bistum Trier hat Opfern bisher mehr als zwei Millionen Euro gezahlt.

Die Schmerzensgeld-Klage eines Missbrauchsopfers gegen das Erzbistum Köln kann nach Einschätzung des Trierer Bischofs Stephan Ackermann weitere Klagen anderer Betroffener nach sich ziehen. „Natürlich hat so ein Prozess immer eine Signalwirkung“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Er gehe davon aus, „dass noch andere Fälle“ gegen andere Bistümer kommen werden.

Vor dem Landgericht Köln wird derzeit die Klage eines 62-Jährigen auf Schmerzensgeld verhandelt. Er soll in den 1970er Jahren als Messdiener von einem katholischen Priester missbraucht worden sein. Er hat das Erzbistum Köln auf 750.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Der Anwalt des Mannes sieht das Erzbistum in der Amtshaftung. Bei einer Verhandlung in dem Zivilprozess am 6. Dezember hatte es keine gütliche Einigung gegeben.