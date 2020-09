Trierer Bischof: Innerkirchlich geht es „turbulent“ zu

Trier Alle katholischen Bistümer in Deutschland stehen nach Angaben des Trierer Bischofs Stephan Ackermann derzeit „in Veränderungsprozessen“. Innerkirchlich gehe es gerade „turbulent“ zu, schrieb er in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Gremien in den Pfarreien und Dekanaten im Bistum Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wir stehen mitten in tiefgehenden Herausforderungen und Belastungen und sind intensiv auf der Suche nach Lösungswegen.“

Auch im Bistum Trier: Nachdem eine geplante Pfarreienreform vom Vatikan gestoppt worden war, sollen nun Schritte zur Fortsetzung der Reform bis Anfang 2021 erarbeitet werden. Unklar ist, wie viele Pfarreien es nun geben soll. Zwei Wege sind im Gespräch: Entweder fusioniere man die derzeit 172 Pfarreiengemeinschaften zu Pfarreien. Oder man löse sie auf und starte mit bestehenden 887 Pfarreien, die dann auf freiwilliger Basis fusionieren könnten.

Zuvor hatte das Bistum Trier die Auflösung der 887 Pfarreien in den 172 Pfarreiengemeinschaften geplant, um dann 35 neue Großpfarreien zu gründen. Dieser Schritt war Rom zu groß, daher verfolgt man nun „eine behutsamere Entwicklung“, hatte es Ende Juni in Trier geheißen.

„Jetzt sind wir dabei, gangbare Alternativen zu entwickeln, schrieb der Bischof. Er höre, dass viele Menschen sich Klarheit wünschten - und ihm sei bewusst dass „die Schwebesituation, in der wir uns aktuell befinden“, so manches ehrenamtliche Engagement lähme.