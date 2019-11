Trierer Ausstellung : Eine Schau auch für Karnevalsmuffel

Trier Alleh hopp und Alaaf: Zum Beginn der fünften Jahreszeit beginnt in Trier eine Ausstellung zum Karneval. Neben dem bunten Treiben nimmt sie vor allem die Kulturgeschichte des Brauchtums in den Blick.

Ein Berg von Konfetti-Schnipseln, eine Wand voller Krawatten und viele Kostüme aus Filz, Plüsch, Feder und Tüll: So bunt wie er ist, kommt er daher – der Karneval, dem das Stadtmuseum Simeonstift Trier pünktlich zum Start in die neue Narren-Session eine Ausstellung widmet. Ob Orden, Kopfschmuck oder Narrenkappen: Die Liebe zum Detail der Fastnachtsvereine ist überall sichtbar.

Heute zählt der Bund Deutscher Karneval (BDK) rund 2,6 Millionen Mitglieder in mehr als 5300 Vereinen: In den Hochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf ist der Karneval zudem ein wichtiger Wirtschafts- und Tourismusfaktor: Allein in Köln führe der Karneval zu einem Umsatz von rund 460 Millionen Euro pro Jahr.

Auch auf neue Entwicklungen wie dem Sommerkarneval, der vor allem in Balkanländern gefeiert werde, gehe man ein, sagte Leiterin Dühr. Aktuell gäbe es immer weniger Nachwuchs, erzählte Historikerin Jutta Albrecht, die die Austellung mit entworfen hat. Sie vermisse einen kritischeren Karneval: „Es ist, ehrlich gesagt, heute auf den Bühnen zu zahm geworden. Der Karneval ist zu angepasst“, sagte Albrecht. Um junge Leute zu müssten die Karnevalsgesellschaften „peppiger“ werden. Wenn Nachwuchs schon mal üben will: In der Ausstellung gibt es Mitmachstationen, an denen man sich auch als Büttenredner versuchen kann. Die Schau ist bis zum 26. Februar 2020 (Aschermittwoch) zu sehen. Dann ist alles vorbei.