Trierer Amokfahrt-Prozess: Laut Notar sachliches Gespräch

Polizisten sind in der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Autofahrer fünf Menschen getötet hat. Foto: Harald Tittel/dpa/Archiv

Trier Am Tag vor der Amokfahrt von Trier hat der mutmaßliche Täter bei einem Notar-Besuch noch Ratschläge für sein persönliches Anliegen bekommen. „Ich dachte für mich, dass ich ihm geholfen habe“, sagte der Notar am Dienstag vor dem Landgericht Trier.

Der Angeklagte hatte in seinen Einlassungen nach der Festnahme berichtet, er kämpfe seit Jahrzehnten vergeblich um eine Summe von mehreren hunderttausend Euro, die ihm angeblich aus einem Pharmaversuch als Kind zustehe. Am Tag vor der Tat sei er bei dem Notar gewesen, um das Geld einzufordern. Er sei dort aber „abgewimmelt worden“ und habe sich „erniedrigend behandelt“ gefühlt. Deswegen sei er durch die Fußgängerzone von Trier gefahren, hatte er gesagt.

Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 waren in Trier fünf Menschen getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden. Seit dem 19. August steht der 52-Jährige vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. Der Deutsche soll mit seinem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen.