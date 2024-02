Justiz Trierer Amokfahrer steht erneut vor Gericht

Mehr als drei Jahre nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten wird an diesem Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen den Täter in Teilen neu aufgerollt. Dabei steht die Frage der Schuldfähigkeit des heute 54-Jährigen im Fokus. Von der Neuauflage des Prozesses nicht betroffen ist die Tatsache, dass der Mann der Täter war: Er war am 1. Dezember 2020 mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. Dafür war er vom Landgericht Trier wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes zu lebenslang verurteilt worden.